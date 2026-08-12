Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Sirach
  4. Kapitel 39
  5. Vers 25

Sirach 39,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 39 25 in der Gute Nachricht Bibel

Gleich am Anfang schuf er Gutes für die Guten und ebenso Schlechtes für die Sünder.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 39 25 in der Lutherbibel

Das Gute ist den Guten geschaffen von Anbeginn, so auch den Sündern das Böse.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 39 25 in der Einheitsübersetzung

Gutes ist für die Guten von Anbeginn erschaffen, / so für die Sünder Schlechtes.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-39/vers-25 [gedruckt am 12.08.2026]