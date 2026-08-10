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Sirach 39,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 39 8 in der Gute Nachricht Bibel

In der Unterweisung, die er gibt, zeigt sich die Erziehung, die er bekommen hat. Sein ganzer Stolz ist das Gesetz, das der Herr seinem Volk gegeben hat, als er den Bund mit ihm schloss.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 39 8 in der Lutherbibel

Er legt seine Bildung und Lehre dar und rühmt sich des Gesetzes des Bundes des Herrn.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 39 8 in der Einheitsübersetzung

Er zeigt seine gelehrte Bildung / und rühmt sich im Gesetz des Bundes mit dem Herrn.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-39/vers-8 [gedruckt am 10.08.2026]