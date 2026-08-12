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Sirach 4,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 4 12 in der Gute Nachricht Bibel

Wer sie liebt, liebt das Leben. Wer ihretwegen früh aufsteht, erlebt viel Freude.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 4 12 in der Lutherbibel

Wer sie liebt, der liebt das Leben; und wer sie eifrig sucht, wird große Freude haben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 4 12 in der Einheitsübersetzung

Wer sie liebt, liebt das Leben; / die sie am Morgen suchen, werden erfüllt mit Freude.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-4/vers-12 [gedruckt am 12.08.2026]