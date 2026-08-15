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Sirach 4,29

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 4 29 in der Gute Nachricht Bibel

Sei nicht voreilig mit Worten, aber auch nicht faul und träge mit Taten!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 4 29 in der Lutherbibel

Sei nicht übermütig in deiner Rede noch träge und nachlässig in deinen Taten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 4 29 in der Einheitsübersetzung

Sei nicht zu kühn in deiner Sprache, / träge und schlaff in deinen Taten!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-4/vers-29 [gedruckt am 15.08.2026]