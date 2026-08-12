Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Sirach
  4. Kapitel 40
  5. Vers 20

Sirach 40,20

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 40 20 in der Gute Nachricht Bibel

Wein und Musik erfreuen das Herz; aber noch mehr erfreut die Liebe zur Weisheit.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 40 20 in der Lutherbibel

Wein und Musik erfreuen das Herz, aber besser als beide ist die Liebe zur Weisheit.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 40 20 in der Einheitsübersetzung

Wein und Musik erfreuen das Herz, / doch über beiden steht die Liebe zur Weisheit.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-40/vers-20 [gedruckt am 12.08.2026]