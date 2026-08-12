Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Sirach
  4. Kapitel 41
  5. Vers 7
Zu Sirach 41 Vers 6 Zu Sirach 41 Vers 8

Sirach 41,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 41 7 in der Gute Nachricht Bibel

Die Kinder eines Sünders werden dem Vater sein verkehrtes Leben vorwerfen, das solche Schande über sie gebracht hat.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 41 7 in der Lutherbibel

Die Kinder werden den gottlosen Vater anklagen; denn um seinetwillen sind sie verachtet.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 41 7 in der Einheitsübersetzung

Kinder tadeln einen gottlosen Vater, / weil sie seinetwegen beschimpft werden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-41/vers-7 [gedruckt am 12.08.2026]