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Sirach 44,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 44 5 in der Gute Nachricht Bibel

Manche ersannen kunstvolle Weisen, andere schrieben herrliche Gedichte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 44 5 in der Lutherbibel

Sie ersannen Lieder und schrieben Erzählungen –

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 44 5 in der Einheitsübersetzung

Erfinder musikalischer Weisen / und Verfasser dichterischer Schriften;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-44/vers-5 [gedruckt am 15.08.2026]