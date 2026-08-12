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Sirach 44,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 44 6 in der Gute Nachricht Bibel

Da waren Männer mit Reichtum und Einfluss, die ungestört in ihren Häusern lebten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 44 6 in der Lutherbibel

Männer, die reich und mächtig gewesen sind und in Frieden an ihrem Ort lebten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 44 6 in der Einheitsübersetzung

reiche Männer, ausgestattet mit Kraft, / die zum Frieden beitragen in ihren Wohngebieten;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-44/vers-6 [gedruckt am 12.08.2026]