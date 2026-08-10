Sirach 46,1- alle Übersetzungen
Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Sir 46 1 in der Gute Nachricht Bibel
Josua, der Sohn Nuns, war ein tüchtiger Kriegsmann. Er war Moses Nachfolger in der Aufgabe, prophetische Weisungen zu geben. Er machte seinen Namen wahr und wurde der große Retter des Volkes, das der Herr sich erwählt hatte. Er besiegte die Feinde, die sich ihm entgegenstellten, und brachte die Israeliten in den Besitz des Landes.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Sir 46 1 in der Lutherbibel
Ein Kriegsheld war Josua, der Sohn Nuns, und der Nachfolger des Mose im Prophetenamt. Er tat Großes zur Rettung der Auserwählten des Herrn, wie sein Name sagt, und strafte die Feinde, die sich erhoben hatten, damit er Israel als Erben einsetzen könnte.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Sir 46 1 in der Einheitsübersetzung
Stark im Krieg ist Josua, der Sohn Nuns / und Nachfolger des Mose in Prophezeiungen. Er wurde seinem Namen entsprechend / groß aufgrund der Rettung seiner Erwählten, um Vergeltung zu üben an den aufständischen Feinden, / auf dass er Israel zum Erben mache.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten