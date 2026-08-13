Sirach 48,15- alle Übersetzungen
Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Sir 48 15 in der Gute Nachricht Bibel
Aber trotz allem wollte das Volk nicht umkehren und von seinen Sünden ablassen, bis es aus seinem Land weggeführt und über die ganze Erde verstreut wurde. Nur noch ein kleiner Teil des Volkes blieb im Land, aber dieser Rest hatte noch einen Herrscher aus dem Königshaus Davids.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Sir 48 15 in der Lutherbibel
Trotz alledem besserte sich das Volk nicht und ließ nicht ab von seinen Sünden, bis es aus seinem Lande vertrieben und über die ganze Erde zerstreut wurde; und nur ein kleines Häuflein blieb übrig und ein Fürst im Hause David.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Sir 48 15 in der Einheitsübersetzung
Bei alledem bekehrte sich das Volk nicht / und sie ließen nicht ab von ihren Sünden, bis sie fortgeführt wurden von ihrem Land / und zerstreut in alle Welt. Der kleinste Teil des Volkes wurde zurückgelassen / und ein Herrscher aus dem Haus Davids.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten