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Sirach 49,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 49 8 in der Gute Nachricht Bibel

Ezechiël schaute in einer Vision die Herrlichkeit Gottes auf dem Wagen mit den Kerubim.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 49 8 in der Lutherbibel

Hesekiel sah eine herrliche Erscheinung, die der Herr ihm zeigte auf dem Wagen der Cherubim.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 49 8 in der Einheitsübersetzung

Ezechiel - er schaute eine Vision der Herrlichkeit, / die er ihm gezeigt hatte auf dem Thronwagen der Kerubim;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-49/vers-8 [gedruckt am 15.08.2026]