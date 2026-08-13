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Sirach 6,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 6 22 in der Gute Nachricht Bibel

Wie ihr Name sagt, ist die Weisheit nur etwas für Weise; darum bekommen nur wenige sie zu sehen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 6 22 in der Lutherbibel

Denn die Weisheit wird ihrem Namen gerecht, aber sie offenbart sich nur wenigen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 6 22 in der Einheitsübersetzung

Denn die Weisheit ist wie ihr Name / und nicht vielen ist sie offenbar.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-6/vers-22 [gedruckt am 13.08.2026]