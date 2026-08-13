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Sirach 7,30

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 7 30 in der Gute Nachricht Bibel

Liebe deinen Schöpfer mit aller deiner Kraft und lass seine Diener nie im Stich!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 7 30 in der Lutherbibel

Liebe den, der dich geschaffen hat, mit ganzer Kraft und lass seine Diener nicht im Stich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 7 30 in der Einheitsübersetzung

Mit ganzer Kraft liebe den, der dich geschaffen hat! / Und seine Diener lass nicht im Stich!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-7/vers-30 [gedruckt am 13.08.2026]