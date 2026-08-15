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Sprüche (Sprichwörter) 1,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 1 2 in der Gute Nachricht Bibel

Sie zeigen uns, was Weisheit und echte Bildung ist, damit wir merken können, wo mit Einsicht über etwas geredet wird.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 1 2 in der Lutherbibel

um zu lernen Weisheit und Zucht und zu verstehen verständige Rede,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 1 2 in der Einheitsübersetzung

um Weisheit und Erziehung kennenzulernen, / um kundige Rede zu verstehen,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 1 2 in der Elberfelder Bibel

um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 1 2 in der Neue Genfer Übersetzung

´Das Buch der Sprüche wurde geschrieben`, damit ´die Menschen` erfahren, was Weisheit und Erziehung sind, und merken, wie man verständige Rede ´von törichter` unterscheiden kann.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 1 2 in der Schlachter 2000

die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 1 2 in der New International Version

for gaining wisdom and instruction; for understanding words of insight;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 1 2 in der Hoffnung für Alle

Wenn du seine Worte beachtest, wirst du Weisheit erlangen und zu einem verständigen Menschen heranreifen. Die Sprüche helfen dir, dein Leben sinnvoll zu gestalten, und machen dich fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 1:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-1/vers-2 [gedruckt am 15.08.2026]