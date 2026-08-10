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Sprüche (Sprichwörter) 1,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 1 1 in der Gute Nachricht Bibel

Dieses Buch enthält in Sprüche gefasste Ratschläge fürs Leben von Salomo, dem Sohn Davids und König von Israel.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 1 1 in der Lutherbibel

Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 1 1 in der Einheitsübersetzung

Sprichwörter Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 1 1 in der Elberfelder Bibel

Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 1 1 in der Neue Genfer Übersetzung

´Dies sind` die Sprüche Salomos; er war der Sohn Davids und König von Israel.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 1 1 in der Schlachter 2000

[Dies sind die] Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 1 1 in der New International Version

The proverbs of Solomon son of David, king of Israel:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 1 1 in der Hoffnung für Alle

In diesem Buch sind die Sprüche Salomos aufgeschrieben. Er war ein Sohn von David und herrschte als König über Israel.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 1:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-1/vers-1 [gedruckt am 10.08.2026]