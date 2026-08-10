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Sprüche (Sprichwörter) 1,28

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 1 28 in der Gute Nachricht Bibel

Dann schreit ihr nach mir, doch ich antworte nicht, ihr werdet mich suchen und nirgends finden.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 1 28 in der Lutherbibel

Dann werden sie nach mir rufen, aber ich werde nicht antworten; sie werden mich suchen und nicht finden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 1 28 in der Einheitsübersetzung

Dann werden sie nach mir rufen, doch ich antworte nicht; / sie werden mich suchen, aber nicht finden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 1 28 in der Elberfelder Bibel

Dann rufen sie mich, doch ich antworte nicht, {dann} suchen sie mich, doch sie finden mich nicht.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 1 28 in der Neue Genfer Übersetzung

Wenn man dann nach mir ruft, werde ich nicht antworten, man wird mich suchen, aber nicht finden.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 1 28 in der Schlachter 2000

Dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten; sie werden mich eifrig suchen und nicht finden,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 1 28 in der New International Version

‘Then they will call to me but I will not answer; they will look for me but will not find me,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 1 28 in der Hoffnung für Alle

Dann werdet ihr um Hilfe schreien, ich aber antworte nicht. Ihr werdet mich überall suchen, aber ich lasse mich nicht mehr finden.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-1/vers-28 [gedruckt am 10.08.2026]