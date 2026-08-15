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Sprüche (Sprichwörter) 12,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 12 5 in der Gute Nachricht Bibel

Ein redlicher Mensch denkt stets an das Recht; ein unredlicher plant nichts als Betrug.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 12 5 in der Lutherbibel

Die Gedanken der Gerechten sind redlich; aber was die Frevler planen, ist lauter Trug.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 12 5 in der Einheitsübersetzung

Die Gedanken der Gerechten trachten nach Recht, / die Pläne der Frevler sind auf Betrug aus.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 12 5 in der Elberfelder Bibel

Die Gedanken der Gerechten sind Recht, die Überlegungen der Gottlosen sind Betrug.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 12 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Menschen, die Gott gehorchen, verhelfen mit ihren Plänen dem Recht zur Geltung. Das Ziel der Gottlosen ist, andere zu betrügen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 12 5 in der Schlachter 2000

Die Pläne der Gerechten sind richtig, aber die Ratschläge der Gottlosen sind trügerisch.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 12 5 in der New International Version

The plans of the righteous are just, but the advice of the wicked is deceitful.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 12 5 in der Hoffnung für Alle

Wer zu Gott gehört, hegt gute Absichten; wer Gott missachtet, hat nur Betrügereien im Kopf.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-12/vers-5 [gedruckt am 15.08.2026]