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Sprüche (Sprichwörter) 13,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 13 7 in der Gute Nachricht Bibel

Der eine spielt den Reichen und ist bettelarm; der andere spielt den Armen und ist steinreich.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 13 7 in der Lutherbibel

Mancher stellt sich reich und hat nichts, und mancher stellt sich arm und hat großes Gut.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 13 7 in der Einheitsübersetzung

Mancher stellt sich reich und hat doch nichts, / ein anderer stellt sich arm und hat großen Besitz.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 13 7 in der Elberfelder Bibel

Da ist einer, der sich reich stellt, und hat gar nichts; {und} einer, der sich arm stellt, und hat doch viel Besitz.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 13 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Manch einer gibt sich als reich aus, obwohl er gar nichts hat, ein anderer dagegen stellt sich arm und hat doch viel Besitz.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 13 7 in der Schlachter 2000

Einer stellt sich reich und hat doch gar nichts, ein anderer stellt sich arm und besitzt doch viel.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 13 7 in der New International Version

One person pretends to be rich, yet has nothing; another pretends to be poor, yet has great wealth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 13 7 in der Hoffnung für Alle

Einer gibt vor, reich zu sein, ist aber bettelarm. Ein anderer stellt sich arm und besitzt ein Vermögen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-13/vers-7 [gedruckt am 13.08.2026]