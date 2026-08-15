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Sprüche (Sprichwörter) 14,20

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 14 20 in der Gute Nachricht Bibel

Den Armen mag niemand, nicht einmal sein Nachbar; aber die Reichen haben viele Freunde.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 14 20 in der Lutherbibel

Der Arme ist verhasst auch seinem Nächsten; aber die Reichen haben viele Freunde.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 14 20 in der Einheitsübersetzung

Selbst seinem Nächsten ist der Arme verhasst, / der Reiche aber hat viele Freunde.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 14 20 in der Elberfelder Bibel

Selbst seinem Nächsten ist der Arme verhasst, aber die Freunde des Reichen sind zahlreich.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 14 20 in der Neue Genfer Übersetzung

Ein Armer wird sogar von seinem Nachbarn gehasst, ein Reicher dagegen hat viele Freunde.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 14 20 in der Schlachter 2000

Ein Armer wird sogar von seinem Nächsten gehasst, ein Reicher aber hat viele Freunde.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 14 20 in der New International Version

The poor are shunned even by their neighbours, but the rich have many friends.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 14 20 in der Hoffnung für Alle

Mit einem Armen will noch nicht einmal sein Nachbar etwas zu tun haben; der Reiche aber hat viele Freunde.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-14/vers-20 [gedruckt am 15.08.2026]