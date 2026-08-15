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Sprüche (Sprichwörter) 15,26

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 15 26 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR verabscheut böse Pläne, aber freundliche Worte sind vor ihm recht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 15 26 in der Lutherbibel

Die Anschläge des Argen sind dem HERRN ein Gräuel; aber rein sind vor ihm freundliche Reden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 15 26 in der Einheitsübersetzung

Die Pläne des Bösen sind dem HERRN ein Gräuel, / aber freundliche Reden sind lauter.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 15 26 in der Elberfelder Bibel

Ein Gräuel für den Herrn sind die Anschläge des Bösen, aber rein {vor ihm} sind freundliche Worte.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 15 26 in der Neue Genfer Übersetzung

Der HERR verabscheut heimtückische Pläne, aber freundliche Worte sind ihm angenehm.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 15 26 in der Schlachter 2000

Böse Gedanken sind dem HERRN ein Gräuel, aber freundliche Reden sind [ihm] rein.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 15 26 in der New International Version

The LORD detests the thoughts of the wicked, but gracious words are pure in his sight.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 15 26 in der Hoffnung für Alle

Böse Pläne sind dem HERRN verhasst, aber aufrichtige Worte erfreuen ihn.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-15/vers-26 [gedruckt am 15.08.2026]