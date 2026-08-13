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Zu Sprüche (Sprichwörter) 15 Vers 32

Sprüche (Sprichwörter) 15,33

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 15 33 in der Gute Nachricht Bibel

Den HERRN ernst nehmen, das ist Erziehung zur Weisheit: erst die Bescheidenheit, dann die Ehre.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 15 33 in der Lutherbibel

Die Furcht des HERRN ist Zucht, die zur Weisheit führt, und ehe man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 15 33 in der Einheitsübersetzung

Die Furcht des HERRN erzieht zur Weisheit / und Demut geht der Ehre voran.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 15 33 in der Elberfelder Bibel

Die Furcht des Herrn ist Zucht zur Weisheit, und der Ehre geht Demut voran.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 15 33 in der Neue Genfer Übersetzung

Ehrfurcht vor dem HERRN erzieht zur Weisheit, und der Ehre geht Bescheidenheit voraus.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 15 33 in der Schlachter 2000

Die Furcht des HERRN ist die Schule der Weisheit, und der Ehre geht Demut voraus.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 15 33 in der New International Version

Wisdom’s instruction is to fear the LORD, and humility comes before honour.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 15 33 in der Hoffnung für Alle

Wer Ehrfurcht vor dem HERRN hat, erlangt Weisheit; bevor man zu Ehren kommt, muss man Bescheidenheit lernen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 15:33

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-15/vers-33 [gedruckt am 13.08.2026]