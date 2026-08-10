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Sprüche (Sprichwörter) 16,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 16 18 in der Gute Nachricht Bibel

Auf Stolz folgt Sturz, nach Übermut kommt Untergang.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 16 18 in der Lutherbibel

Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz; und Hochmut kommt vor dem Fall.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 16 18 in der Einheitsübersetzung

Hoffart kommt vor dem Sturz / und Hochmut kommt vor dem Fall.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 16 18 in der Elberfelder Bibel

Vor dem Verderben {kommt} Stolz, und Hochmut vor dem Fall.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 16 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Erst ist man überheblich, dann am Boden zerstört, Hochmut kommt vor dem Fall.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 16 18 in der Schlachter 2000

Stolz kommt vor dem Zusammenbruch, und Hochmut kommt vor dem Fall.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 16 18 in der New International Version

Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 16 18 in der Hoffnung für Alle

Stolz führt zum Sturz, und Hochmut kommt vor dem Fall!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 16:18

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-16/vers-18 [gedruckt am 10.08.2026]