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Sprüche (Sprichwörter) 16,23

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 16 23 in der Gute Nachricht Bibel

Ein Weiser redet mit Verstand; deshalb überzeugen seine Worte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 16 23 in der Lutherbibel

Des Weisen Herz redet klug und mehrt auf seinen Lippen die Lehre.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 16 23 in der Einheitsübersetzung

Das Herz des Weisen macht seinen Mund klug, / es mehrt auf seinen Lippen die Belehrung.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 16 23 in der Elberfelder Bibel

Das Herz des Weisen gibt seinem Mund Einsicht und fördert auf seinen Lippen das Lehren.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 16 23 in der Neue Genfer Übersetzung

Ein Mensch mit weisem Herzen zeichnet sich durch kluge Rede aus, und von dem, was über seine Lippen kommt, kann man viel lernen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 16 23 in der Schlachter 2000

Wer ein weises Herz hat, spricht vernünftig und mehrt auf seinen Lippen die Belehrung.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 16 23 in der New International Version

The hearts of the wise make their mouths prudent, and their lips promote instruction.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 16 23 in der Hoffnung für Alle

Ein weiser Mensch spricht weise Worte und kann andere damit überzeugen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 16:23

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-16/vers-23 [gedruckt am 13.08.2026]