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Sprüche (Sprichwörter) 16,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 16 9 in der Gute Nachricht Bibel

Das Menschenherz macht Pläne – ob sie ausgeführt werden, liegt beim HERRN.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 16 9 in der Lutherbibel

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der HERR allein lenkt seinen Schritt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 16 9 in der Einheitsübersetzung

Des Menschen Herz plant seinen Weg, / doch der HERR lenkt seinen Schritt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 16 9 in der Elberfelder Bibel

Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 16 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Der Mensch legt sich im Herzen zwar seinen Lebensweg zurecht, aber der HERR lenkt seine Schritte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 16 9 in der Schlachter 2000

Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der HERR lenkt seine Schritte.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 16 9 in der New International Version

In their hearts humans plan their course, but the LORD establishes their steps.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 16 9 in der Hoffnung für Alle

Der Mensch plant seinen Weg, aber der HERR lenkt seine Schritte.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 16:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-16/vers-9 [gedruckt am 10.08.2026]