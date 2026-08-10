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Sprüche (Sprichwörter) 28,23

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 28 23 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn du andere zurechtweist, erntest du am Ende mehr Dankbarkeit, als wenn du ihnen immer nach dem Mund redest.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 28 23 in der Lutherbibel

Wer einen Menschen zurechtweist, wird zuletzt Dank haben, mehr als der da freundlich tut.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 28 23 in der Einheitsübersetzung

Wer einen andern zurechtweist, findet schließlich Dank, / mehr als der Schmeichler.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 28 23 in der Elberfelder Bibel

Wer einen Menschen zurechtweist, findet letztlich mehr Gunst als einer, der mit der Zunge schmeichelt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 28 23 in der Neue Genfer Übersetzung

Wer einen Menschen zurechtweist, erntet letztendlich mehr Dank als ein Schmeichler.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 28 23 in der Schlachter 2000

Wer einen anderen zurechtweist, wird zuletzt mehr Gunst finden als derjenige, der mit der Zunge schmeichelt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 28 23 in der New International Version

Whoever rebukes a person will in the end gain favour rather than one who has a flattering tongue.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 28 23 in der Hoffnung für Alle

Wer einen anderen zurechtweist, wird letzten Endes mehr Dank bekommen als jemand, der den Leuten nur nach dem Munde redet.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 28:23

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-28/vers-23 [gedruckt am 10.08.2026]