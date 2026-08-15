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Sprüche (Sprichwörter) 28,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 28 6 in der Gute Nachricht Bibel

Lieber arm sein und untadelig leben als reich sein und krumme Wege gehen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 28 6 in der Lutherbibel

Besser ein Armer, der in seiner Unsträflichkeit wandelt, als ein Reicher, der auf verkehrten Wegen geht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 28 6 in der Einheitsübersetzung

Besser ein Armer, der schuldlos seinen Weg geht, / als ein Reicher, der krumme Wege geht.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 28 6 in der Elberfelder Bibel

Besser ein Armer, der in seiner Lauterkeit lebt, als ein Verschlagener{, der} auf zwei Wegen {geht} und der dabei reich ist.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 28 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Besser ein Armer mit unbescholtenem Lebenswandel als einer, der krumme Wege geht und reich ist.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 28 6 in der Schlachter 2000

Besser ein Armer [sein] , der in seiner Lauterkeit wandelt, als ein Reicher, der krumme Wege geht.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 28 6 in der New International Version

Better the poor whose way of life is blameless than the rich whose ways are perverse.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 28 6 in der Hoffnung für Alle

Lieber arm sein und ehrlich leben als reich sein und krumme Wege gehen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 28:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-28/vers-6 [gedruckt am 15.08.2026]