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Sprüche (Sprichwörter) 3,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 3 11 in der Gute Nachricht Bibel

Mein Sohn, wehre dich nicht, wenn der HERR dich hart anfasst; werde nicht unwillig, wenn er dich ermahnt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 3 11 in der Lutherbibel

Mein Sohn, verwirf die Zucht des HERRN nicht und sei nicht unwillig, wenn er dich zurechtweist;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 3 11 in der Einheitsübersetzung

Mein Sohn, verachte nicht die Erziehung des HERRN / und werde seiner Zurechtweisung nicht überdrüssig.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 3 11 in der Elberfelder Bibel

Die Zucht des Herrn, mein Sohn, verwirf nicht, und lass dich nicht verdrießen seine Mahnung!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 3 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Mein Sohn, wehre dich nicht, wenn der HERR dich streng erzieht! Sei nicht aufgebracht, wenn er dich zurechtweist.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 3 11 in der Schlachter 2000

Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des HERRN und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 3 11 in der New International Version

My son, do not despise the LORD ’s discipline, and do not resent his rebuke,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 3 11 in der Hoffnung für Alle

Mein Sohn, wenn der HERR dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet und sträube dich nicht,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 3:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-3/vers-11 [gedruckt am 13.08.2026]