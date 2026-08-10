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Sprüche (Sprichwörter) 3,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 3 15 in der Gute Nachricht Bibel

Sie ist kostbarer als Edelsteine; nichts, was man sich wünschen könnte, ist mit ihr vergleichbar.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 3 15 in der Lutherbibel

Sie ist edler als Perlen, und alles, was du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 3 15 in der Einheitsübersetzung

Sie übertrifft die Perlen an Wert, / keine deiner Kostbarkeiten kommt ihr gleich.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 3 15 in der Elberfelder Bibel

Kostbarer ist sie als Korallen, und alle deine Kleinode kommen an Wert ihr nicht gleich.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 3 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Kostbarer ist sie als Korallen, und dein ganzer wertvoller Besitz hält keinem Vergleich mit ihr stand.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 3 15 in der Schlachter 2000

Sie ist kostbarer als Perlen, und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 3 15 in der New International Version

She is more precious than rubies; nothing you desire can compare with her.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 3 15 in der Hoffnung für Alle

Selbst die kostbarsten Perlen verblassen gegenüber dem Wert der Einsicht, sie übertrifft alles, was man sich erträumt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 3:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-3/vers-15 [gedruckt am 10.08.2026]