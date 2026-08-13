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Sprüche (Sprichwörter) 3,34

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 3 34 in der Gute Nachricht Bibel

Die überheblichen Spötter trifft sein Spott; aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 3 34 in der Lutherbibel

Er wird der Spötter spotten, aber den Demütigen wird er Gnade geben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 3 34 in der Einheitsübersetzung

Die Zuchtlosen verspottet er, / den Gebeugten erweist er seine Gunst.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 3 34 in der Elberfelder Bibel

Den Spöttern gegenüber spottet er, den Demütigen aber gibt er Gnade.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 3 34 in der Neue Genfer Übersetzung

Mit den Spöttern treibt er Spott, aber den Bescheidenen schenkt er Gnade.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 3 34 in der Schlachter 2000

Wenn er auch spottet über die Spötter, so gibt er doch den Demütigen Gnade.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 3 34 in der New International Version

He mocks proud mockers but shows favour to the humble and oppressed.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 3 34 in der Hoffnung für Alle

Er treibt seinen Spott mit allen, die ihn verspotten; aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-3/vers-34 [gedruckt am 13.08.2026]