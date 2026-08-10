Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Sprüche (Sprichwörter)
  4. Kapitel 3
  5. Vers 4

Sprüche (Sprichwörter) 3,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 3 4 in der Gute Nachricht Bibel

So findest du Beifall und Anerkennung bei Gott und den Menschen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 3 4 in der Lutherbibel

so wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 3 4 in der Einheitsübersetzung

Dann erlangst du Gunst und Beifall / bei Gott und den Menschen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 3 4 in der Elberfelder Bibel

Und finde Gunst und feine Klugheit in den Augen Gottes und der Menschen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 3 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Dann wirst du Gunst und Ansehen finden bei Gott und bei den Menschen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 3 4 in der Schlachter 2000

so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 3 4 in der New International Version

Then you will win favour and a good name in the sight of God and man.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 3 4 in der Hoffnung für Alle

So wirst du Freundschaft und Ansehen bei Gott und Menschen finden.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 3:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-3/vers-4 [gedruckt am 10.08.2026]