Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Sprüche (Sprichwörter)
  4. Kapitel 30
  5. Vers 7

Sprüche (Sprichwörter) 30,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 30 7 in der Gute Nachricht Bibel

Mein Gott, ich bitte dich nur um zwei Dinge; gib sie mir, solange ich lebe:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 30 7 in der Lutherbibel

Zweierlei bitte ich von dir, das wollest du mir nicht verweigern, ehe denn ich sterbe:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 30 7 in der Einheitsübersetzung

Um zweierlei bitte ich dich, / versag es mir nicht, bevor ich sterbe:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 30 7 in der Elberfelder Bibel

Zweierlei erbitte ich von dir; verweigere es mir nicht, bevor ich sterbe:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 30 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Um zwei Dinge bitte ich dich, ´Gott`, gewähre sie mir zu meinen Lebzeiten:

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 30 7 in der Schlachter 2000

»Zweierlei erbitte ich mir von dir, das wollest du mir nicht versagen, ehe ich sterbe:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 30 7 in der New International Version

‘Two things I ask of you, LORD; do not refuse me before I die:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 30 7 in der Hoffnung für Alle

HERR, ich bitte dich um zweierlei, erfülle mir doch diese Bitten, solange ich lebe:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 30:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-30/vers-7 [gedruckt am 15.08.2026]