Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Sprüche (Sprichwörter)
  4. Kapitel 31
  5. Vers 30

Sprüche (Sprichwörter) 31,30

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 31 30 in der Gute Nachricht Bibel

Anmut und Schönheit sind vergänglich und kein Grund, eine Frau zu rühmen; aber wenn sie den HERRN ernst nimmt, dann verdient sie Lob.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 31 30 in der Lutherbibel

Lieblich und schön sein ist nichts; eine Frau, die den HERRN fürchtet, soll man loben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 31 30 in der Einheitsübersetzung

Trügerisch ist Anmut, vergänglich die Schönheit, / eine Frau, die den HERRN fürchtet, sie allein soll man rühmen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 31 30 in der Elberfelder Bibel

Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit; eine Frau {aber} , die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 31 30 in der Neue Genfer Übersetzung

Anmut ist Schein und Schönheit vergeht. Lob verdient eine Frau, die Ehrfurcht vor dem HERRN hat.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 31 30 in der Schlachter 2000

Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den HERRN fürchtet, die wird gelobt werden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 31 30 in der New International Version

Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the LORD is to be praised.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 31 30 in der Hoffnung für Alle

Anmut kann täuschen, und Schönheit vergeht – doch wenn eine Frau Ehrfurcht vor dem HERRN hat, dann verdient sie das höchste Lob!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 31:30

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-31/vers-30 [gedruckt am 15.08.2026]