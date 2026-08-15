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Sprüche (Sprichwörter) 6,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 6 21 in der Gute Nachricht Bibel

Lass dir die Worte deiner Eltern am Herzen liegen, so nahe wie das Schmuckstück, das du an einer Schnur um den Hals trägst.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 6 21 in der Lutherbibel

Binde sie dir aufs Herz allezeit und hänge sie um deinen Hals,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 6 21 in der Einheitsübersetzung

Binde sie dir für immer aufs Herz / und winde sie dir um den Hals!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 6 21 in der Elberfelder Bibel

Binde sie stets auf dein Herz, winde sie um deinen Hals!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 6 21 in der Neue Genfer Übersetzung

Bewahre sie in deinem Herzen und trage sie wie eine Kette um deinen Hals.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 6 21 in der Schlachter 2000

Binde sie beständig auf dein Herz, schlinge sie um deinen Hals;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 6 21 in der New International Version

Bind them always on your heart; fasten them round your neck.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 6 21 in der Hoffnung für Alle

Erinnere dich zu jeder Zeit an ihre Worte und bewahre sie in deinem Herzen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 6:21

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-6/vers-21 [gedruckt am 15.08.2026]