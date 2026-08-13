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Sprüche (Sprichwörter) 7,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 7 16 in der Gute Nachricht Bibel

Ich habe mein Bett mit weichen, bunten Tüchern aus Ägypten bezogen,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 7 16 in der Lutherbibel

Ich habe mein Bett schön geschmückt mit bunten Decken aus Ägypten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 7 16 in der Einheitsübersetzung

Ich habe Decken über mein Bett gebreitet, / bunte Tücher aus ägyptischem Leinen;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 7 16 in der Elberfelder Bibel

Mit Decken habe ich mein Bett bedeckt, mit buntem ägyptischem Leinen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 7 16 in der Neue Genfer Übersetzung

Auf meiner Liege habe ich weiche Decken und bunte Tücher aus ägyptischem Leinen ausgebreitet.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 7 16 in der Schlachter 2000

Ich habe mein Lager mit Teppichen bedeckt, mit bunten Decken aus ägyptischem Garn;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 7 16 in der New International Version

I have covered my bed with coloured linens from Egypt.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 7 16 in der Hoffnung für Alle

Ich habe mein Bett mit schönen bunten Decken aus Ägypten gepolstert

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 7:16

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-7/vers-16 [gedruckt am 13.08.2026]