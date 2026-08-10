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Sprüche (Sprichwörter) 7,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 7 2 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn du leben willst, dann gib auf sie acht wie auf dein eigenes Auge.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 7 2 in der Lutherbibel

Behalte meine Gebote, so wirst du leben, und hüte meine Weisung wie deinen Augapfel.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 7 2 in der Einheitsübersetzung

Bewahre meine Gebote, damit du am Leben bleibst, / hüte meine Unterweisung wie deinen Augapfel!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 7 2 in der Elberfelder Bibel

Bewahre meine Gebote, damit du lebst, und meine Weisung wie deinen Augapfel!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 7 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Beachte meine Gebote, dann wirst du ein ´gutes` Leben haben. ´Hüte` meine Anweisungen wie deinen Augapfel.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 7 2 in der Schlachter 2000

Bewahre meine Gebote, so wirst du leben, und bewahre meine Lehre wie deinen Augapfel!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 7 2 in der New International Version

Keep my commands and you will live; guard my teachings as the apple of your eye.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 7 2 in der Hoffnung für Alle

Wenn du dich danach richtest, so wird dein Leben gelingen. Hüte meine Worte wie deinen Augapfel,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sprüche (Sprichwörter) 7:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-7/vers-2 [gedruckt am 10.08.2026]