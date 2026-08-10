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Sprüche (Sprichwörter) 9,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Sprüche (Sprichwörter) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Spr 9 17 in der Gute Nachricht Bibel

Verbotenes Wasser ist süß! Heimlich gegessenes Brot schmeckt am allerbesten!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 9 17 in der Lutherbibel

»Gestohlenes Wasser ist süß, und heimliches Brot schmeckt fein.«

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 9 17 in der Einheitsübersetzung

Süß ist gestohlenes Wasser, / heimlich entwendetes Brot schmeckt lecker.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Spr 9 17 in der Elberfelder Bibel

Gestohlenes Wasser ist süß, und heimliches Brot schmeckt lieblich. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Spr 9 17 in der Neue Genfer Übersetzung

»Gestohlenes Wasser schmeckt süß, und heimlich gegessenes Brot ist köstlich!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Spr 9 17 in der Schlachter 2000

»Gestohlenes Wasser ist süß, und heimliches Brot schmeckt köstlich!«

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Spr 9 17 in der New International Version

‘Stolen water is sweet; food eaten in secret is delicious!’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Spr 9 17 in der Hoffnung für Alle

»Das Wasser anderer Leute ist ein Genuss, und nichts schmeckt besser als gestohlenes Brot!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/spr/kapitel-9/vers-17 [gedruckt am 10.08.2026]