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Tobit 13,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Tobit ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Tob 13 18 in der Gute Nachricht Bibel

Deine Tore werden Jubellieder anstimmen und alle deine Häuser werden singen: ›Halleluja! Gepriesen sei der Gott Israels!‹ Und die Gesegneten des Herrn werden seinen heiligen Namen rühmen immer und ewig.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Tob 13 18 in der Lutherbibel

Und die Tore Jerusalems werden Jubellieder singen und alle Häuser werden rufen: »Halleluja. Gepriesen sei der Gott Israels.« Ja, die Gesegneten werden den heiligen Namen preisen bis in alle Ewigkeit!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Tob 13 18 in der Einheitsübersetzung

Jerusalems Tore werden Jubellieder singen, / alle Häuser der Stadt werden singen: / Halleluja! Gepriesen sei der Gott Israels! / Die Gesegneten werden den heiligen Namen preisen auf immer und ewig.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/tob/kapitel-13/vers-18 [gedruckt am 13.08.2026]