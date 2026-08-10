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Weisheit 2,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Weisheit ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Weish 2 21 in der Gute Nachricht Bibel

So reden sie, aber sie täuschen sich! Ihre Verdorbenheit macht sie blind.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Weish 2 21 in der Lutherbibel

Das alles dachten sie – und irrten; denn ihre Bosheit hat sie verblendet,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Weish 2 21 in der Einheitsübersetzung

So denken sie, aber sie irren sich; / denn ihre Schlechtigkeit macht sie blind.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/weish/kapitel-2/vers-21 [gedruckt am 10.08.2026]