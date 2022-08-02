Im sechsten und letzten Teil des Glaubenskurses "Das Ruhegebet" widmet sich Peter Dyckhoff der großen Wirkkraft des Ruhegebets und stellt verschiedene Wahrnehmungsformen und Empfindungen dar, die man im Gebet feststellen kann. Zugleich stellt er die wichtigsten Eckdaten aus dem Leben von Johannes Cassian dar, der im vierten Jahrhundert entscheidend durch das Ruhegebet geprägt worden ist und wesentlich zu dessen Verbreitung beigetragen hat.
In den ersten Folgen des Glaubenskurses "Das Ruhegebet" erläuterte Peter Dyckhoff wichtige Grundvoraussetzungen und Schritte zur Einübung des Gebets. Dabei zeigte er, dass diese alte Gebetsform eine Quelle großer Ruhe und Stabilität ist. Doch worin genau besteht das tiefe Ziel, die Essenz des Ruhegebets? Dieser Frage widmen sich Peter Dyckhoff und Wolfgang Severin in der heutigen Folge.
"Das Wesentliche ist einfach". Doch wie erkenne ich die Anzeichen der rechten Praxis des Ruhegebets? Im vierten Teil des Glaubenskurses "Das Ruhegebet" sprechen Peter Dyckhoff und Wolfgang Severin über ihre eigenen Erfahrungen in der Einübung des Gebets, die zeigen, dass schon die Hingabe im Gebet selbst eine Möglichkeit zu tiefer innerer Ruhe bietet.
Im dritten Teil des Glaubenskurses "Das Ruhegebet" gibt Peter Dyckhoff eine Anleitung zur Praxis des Ruhegebets und stellt die drei Grundpfeiler dieser Gebetsform dar. Zugleich spricht er mit Wolfgang Severin über die Erfahrungen, die dieser in der Einübung des Ruhegebets gesammelt hat.
Die wichtigste Grundvoraussetzung zur Einübung des Ruhegebets ist, sich Zeit zu nehmen. Zeit, in sich selbst hinein zu blicken und die eigenen ständig kreisenden Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. Im zweiten Teil des Glaubenskurses "Das Ruhegebet" führt Peter Dyckhoff die Zuschauer an die Gebetspraxis heran und gibt zahlreiche Beispiele, welche die Einübung des Ruhegebets verdeutlichen.
Das Ruhegebet ist eine meditative Gebetsform. Sie geht zurück auf Johannes Cassian, der das Ruhegebet zum ersten Mal im vierten Jahrhundert praktizierte. Diese Form des stillen Gebets soll Menschen helfen, im Gebet den Körper und Geist zu stabilisieren und sich ganz auf Gott zu konzentrieren. Pfarrer Peter Dyckhoff hat sich ausführlich mit der Praxis des Ruhegebets auseinandergesetzt. In diesem 6-teiligen Glaubenskurs vermittelt er Grundlagen des Ruhegebets und stellt die einzelnen Schritte zur Umsetzung ausführlich dar.