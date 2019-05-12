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( 1 ) Wie willst Du Deine Gemeinde, Herr? 50 MIN.

Warum haben die Menschen, auch Christen, so wenig Interesse an unseren Kirchen und christlichen Gemeinden? Warum gibt es bei uns - zumindest statistisch - immer weniger Christen? Und wo gibt es Christen, die durch ihr Leben anderen Menschen wenigstens einen kleinen Hinweis auf den Himmel geben? Wie können wir zur Motivation anderer beitragen? Ein Video-Journalist auf der Suche nach Antworten - quer durch Deutschland, quer durch unterschiedliche Konfessionen.