Aufbruch in einer katholischen Kirchengemeinde

Folge 3 35 Minuten

Was passiert, wenn Menschen eine neue Begegnung mit Gott haben und diese in ihre Gemeinde tragen? Es kann eine Gemeinde verändern. Genau das ist in der katholischen Kirchengemeinde St. Michael in Neuhof geschehen. Pfarrer Bernhard Axt erzählt nach seinem Ruhestand von den ersten Jahren seiner Amtszeit und den Anfängen der charismatischen Erneuerung seiner katholischen Kirchengemeinde.