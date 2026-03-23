Was bedeutet echte Freude? Torben Schmidt erklärt, wie man echte Freude im Leben kultivieren kann und teilt drei Tipps.
Daniel Hobe spricht über die Geschichte der Beziehung zwischen Gott und seiner Schöpfung.
Wie gibt die Taufe Sicherheit, wenn das Leben zur Dürre wird? Matthias Kleiböhmer predigt darüber, wie das Taufwasser unsere Krisen belebt und uns sicher hindurchträgt.
In diesem Gottesdienst predigt Pfarrer Daniel Hobe darüber, wie wir Mut finden.
Im Wohnzimmer der Creativen Kirche sprechen Torben, Matthias, Giulia, Johannes und Daniel über Gott, über den Glauben und wie sie mit den Herausforderungen des Lebens umgehen.
Welche Empfehlungen die Bibel zum Fasten gibt und wie er es selbst erlebt hat, erläutert Daniel Hobe in seiner Predigt.