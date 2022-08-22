Impulse für Marokko - Liebe in Zeiten des Krieges

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( 10 ) Worauf man hoffen darf - Teil 2 5 MIN.

Wie Julia und Susana erleben auch wir manchmal Zerreißproben des Lebens, in denen wir nichts weiter tun können als hoffen und abwarten. Woher kann dann echte Hoffnung kommen? Gabriel Häsler entdeckt, was die Bibel dazu sagt.