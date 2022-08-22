Impulse für Marokko - Liebe in Zeiten des Krieges

Wünschen wir uns nicht alle insgeheim ein Happy End? Und tatsächlich gibt es eine reelle Chance darauf, weiß Gabriel Häsler und erklärt wie.
Ein Leben mit Happy End wünscht sich jeder, doch wie kann das gelingen?
Wenn ein geliebter Mensch geht, kann das Herz zerbrechen. Gabriel Häsler erklärt, dass selbst Gott diesen Schmerz kennt, doch was er getan hat, ist fast zu gut, um wahr zu sein…
Geliebte Menschen gehen zu lassen, ist schwer. Was kann in dieser Situation ermutigen?
Wie bei Magdalena können auch für uns die Erwartungen erdrückend sein. Kannte Jesus eigentlich auch Erwartungsdruck? Gabriel Häsler hat in der Bibel nachgeschaut …
Wie können wir mit Erwartungsdruck von allen Seiten und uns selbst umgehen?
Was können wir tun, wenn sich Fehltritte anhäufen und wir kaum noch in den Spiegel schauen können? Gabriel Häsler hat etwas in der Bibel entdeckt, das Hoffnung gibt.
Auch ein Mensch mit einem noch so guten Herzen lädt mal Schuld auf sich. Können wir trotzdem Annahme bei Gott finden?
Julia ist der Verzweiflung nahe, als ihr Bruder stirbt. Ähnlich geht es auch Marta in der Bibel und sie wendet sich an Jesus. Gabriel Häsler verrät, was Jesus' Antwort auf Leid und Tod ist.
Wie kann man nach dem Verlust eines geliebten Menschen wieder Hoffnung finden?
So wie Julia werden auch wir von Menschen enttäuscht, die wir lieben. Wie können wir damit umgehen? Wer ist ein sicherer Anker für unser Leben? Gabriel Häsler kennt da jemanden …
Enttäuschungen gehören zum Leben. Gibt die Bibel auch dafür Tipps?
Angst kann uns lähmen und jegliche Lebensfreude rauben. Aber die Bibel sagt: Fürchte dich nicht! Gabriel Häsler erklärt, wie das heute noch gehen kann.
Wie ist es möglich, in Zeiten von Krieg, Pandemien und Mangel angstfrei zu leben?
Zwischen Verstand und Gefühlen die richtige Entscheidung zu treffen, ist nicht leicht. Gabriel Häsler schaut darauf, wie Jesus wichtige Entscheidungen traf und gibt lebensnahe Tipps.
Herz oder Hirn: Wie können wir gute Entscheidungen für unser Leben treffen?
Wie Julia und Susana erleben auch wir manchmal Zerreißproben des Lebens, in denen wir nichts weiter tun können als hoffen und abwarten. Woher kann dann echte Hoffnung kommen? Gabriel Häsler entdeckt, was die Bibel dazu sagt.
Biblische Hoffnung ist mehr als positive Gedanken. Woher bekommen wir sie in Krisenzeiten?
Eifersucht begrenzt sich nicht nur auf romantische Beziehungen. Sie kann uns innerlich fast auffressen, aber wie kommt man aus diesem Teufelskreis wieder heraus? Gabriel Häsler hat einen Ausweg in der Bibel gefunden…
Was hilft, wenn das Gedankenkarussell nicht mehr still steht?
Die Liebe ist das Allerwichtigste. Doch wie bei Magdalena und ihren Freundinnen erscheint sie auch bei uns zerbrechlich zu sein. Gabriel Häsler berichtet dagegen von der einen Liebe, die wirklich trägt …
Die Liebe ist eigentlich etwas Schönes, doch wie gehen wir mit der anderen Seite, mit Eifersucht, Verzweiflung und Herzschmerz um?
Manchmal tragen wir Wunden mit uns durchs Leben, die zwar oberflächlich verheilt sind, aber darunter noch immer unerträglich schmerzen. Gabriel Häsler macht Mut und hat in der Bibel ein ganz besonderes Versprechen entdeckt.
Körperliche Wunden können verbunden und versorgt werden, doch was ist mit seelischen Verletzungen?
Ähnlich wie der Krieg über Julia und ihre Gefährtinnen hereinbricht, treffen auch uns die Krisen des Lebens manchmal heftig. Was haben die Menschen der Bibel in solchen Situationen getan? Gabriel Häsler riskiert einen Blick ins Buch der Bücher und findet erstaunliche Parallelen.