3 Milliarden Menschen, 3 Milliarden Gründe

Ungefähr 3 Milliarden Menschen weltweit haben noch nie von der Botschaft des Evangeliums gehört. Sie leben an zu abgelegenen Orten, kaum jemand spricht ihre Sprache oder gesellschaftliche Umstände erlauben es ihnen nicht, den christlichen Glauben kennenzulernen. Für die Organisation Operation Mobilisation, kurz OM, sind dies 3 Milliarden gute Gründe, um in die Welt hinauszugehen und diese Botschaft jedem Menschen zugänglich zu machen. Dafür ist ihnen kein Ort zu weit entfernt, keine Vision zu groß und keine Idee zu verrückt.

Unterwegs mit Stefanie Engelmann

Die Sendung „Menschen, Länder, Emotionen“ zeigt unterschiedliche Projekte von OM im Rahmen von dreißigminütigen Reportagen. Auf ihrem roten Motorroller besucht Moderatorin Stefanie Engelmann Menschen, die in ihrem Leben oder durch die Arbeit bei und mit OM bereits Großes mit Gott erlebt haben. Ebenfalls werden Eindrücke von Missionsreisen gezeigt – so berichten FSJler/innen von ihren Erfahrungen auf einem Missionsschiff, Mitarbeitende machen einen missionarischen Roadtrip durch den Balkan oder sie erzählen von ihrem Hilfsprojekt in Armenien.

Projekte von der Sahelzone bis Südostasien

Am 15. Dezember 1971 wurde der deutsche Zweig des internationalen und überkonfessionellen Werkes Operation Mobilisation unter dem Namen Operation Mobilisation e. V. gegründet.

Die deutsche Zentrale von OM führt vielseitige Projekte und Seminare durch, um Mitarbeitende darauf vorzubereiten und sie dazu zu mobilisieren, den christlichen Glauben international zu verbreiten. Zu den Regionen, in denen sich OM mit sozialen wie missionarischen Projekten engagiert, zählen unter anderem die Sahelzone, der Nordkaukasus, Indien und Südostasien.

Besonders bekannt sind die Missionsschiffe von OM. Die „Logos Hope“ und die „Doulos Hope“ ermöglichen es Mitwirkenden, an abgelegene Orte zu reisen, die nur über Seeweg erreichbar sind.

Wirken innerhalb Deutschlands

Ebenfalls setzt sich OM Deutschland für die nationale Mission ein. Mit fünf Teams (Berlin, Chemnitz, Hamburg, Heilbronn und OM Arts) finden sie immer wieder neue Wege, um das Evangelium auch innerhalb Deutschlands zu verbreiten.