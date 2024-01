Das Vermächtnis von George Verwer (2/2)

Auf eine (Zeit-)Reise mit Operation Mobilisation Deutschland nimmt uns Moderatorin Stefanie Engelmann mit. Vor über 50 Jahren hat George Verwer OM in Deutschland gegründet. Sein ganzes Leben stellte er in den Dienst, um möglichst jeden Menschen einmal mit Jesus bekannt zu machen. In einem nostalgischen Gefährt empfängt Stefanie Engelmann Zeitzeugen aus den verschiedenen Perioden und Arbeitszweigen von OM. Sie schaut im Gespräch mit ihnen zurück und träumt mit ihnen von der Zukunft von OM. Zweiter von zwei Teilen.