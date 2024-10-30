Weltbeweger: Missionare im Einsatz weltweit

Wie kann die Kirche Menschen auf der ganzen Welt nachhaltig erreichen und ihnen Hoffnung und Liebe schenken? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Missionare der Allianz-Mission. Überall auf dem Globus unterhalten sie deshalb Projekte, die die Menschen bewegen und die Welt verändern sollen.

Citychurch in Salamanca oder Kindermusik in Tschechien: Projekte der Allianz-Mission

Bei „Weltbeweger“ werden spannende Missionsprojekte der Allianz-Mission vorgestellt. Die Reportagen begleiten Missionare bei ihrer Herzensarbeit. Zum Beispiel nach Spanien: In Salamanca können Touristen wie Einheimische in einer innovativen „Citychurch“ namens Fresh-X bei einer guten Tasse Kaffee zusammenkommen. In Tschechien stellt die Liedermacherin Manuela Jung ihren Verein Tim 2,2 vor, mit dem sie seit Jahrzehnten die Kindermusik des Landes prägt. Missionare, die im Kriegsgebiet Mariupol in der Ukraine tätig waren, berichten über Herausforderungen nach ihrer Rückkehr in die deutsche Heimat.

Alle Mitarbeitenden der Allianz Mission erzählen bei „Weltbeweger“ von unvergesslichen Momenten, in denen Menschen durch ihre geistliche Arbeit die Liebe Gottes ganz praktisch erlebt oder sogar einen neuen Sinn in ihrem Leben gefunden haben.

Allianz-Mission: Hoffnung und Liebe global verbreiten seit 1889

Weltbeweger ist ein recht junges Medienformat der Allianz-Mission. Seit 2023 werden die ca. 30-minütigen Reportagen bei Bibel TV ausgestrahlt.

Die Allianz-Mission selbst existiert bereits weitaus länger. 1889 wurde sie als unabhängiges und überkonfessionelles christliches Werk gegründet. Sie ist ein weltweit tätiges Missionswerk mit über 500 Mitarbeitenden, das sich aus Arbeitszweigen in 30 Ländern zusammensetzt. Ihren Sitz hat sie in Dietzhölztal-Ewersbach in Hessen. Sie fungiert als Auslandsmission der Freien evangelischen Gemeinden (FeG) und wird durch Spenden finanziert.