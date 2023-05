Kambodscha - Mission macht einen Unterschied

23 Minuten

Beim Wort "Missionar" denken manche vielleicht an jemanden, der andere zwingt, Christ zu werden und ihnen ihre Kultur zu entreißen. Doch heutzutage liegt der Fokus darauf, die Menschen mit Jesu Liebe bekannt zu machen und das ist eine ganz praktische Arbeit. Anne und Peter erzählen von ihrem Leben in Kambodscha, dem Nähzentrum "Clothed in Dignity" und der Werkstatt "Made for This".