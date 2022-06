Gesucht und gefunden

Folge 3 30 Minuten

Um die Zeitmaschine nicht zu überfordern, kann die Rückreise in das 21. Jahrhundert nur in kleinen Hüpfern stattfinden. Auch Sir, der Roboter, ist am Rande seiner Kraft. Er benötigt dringend einen Tag in der Sonne, um seine Batterien wieder aufzuladen. Justin und Angie wollen den Tag nutzen und sich ein wenig in der nahegelegenen Stadt Nazareth umsehen. Hier treffen sie zu ihrer großen Freude auf den heranwachsenden Jesus.