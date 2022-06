Wahre Freunde

Folge 25 30 Minuten

Die Kinder Justin, Angela und Corkey lernen in der Stadt Kapernaum den Jungen Timäus kennen. Sein Onkel rettet ihn auf der Straße vor einem vorbeipreschenden Reiter und wird dabei schwer verletzt. Kaum jemand hat genügend Geld übrig, um nun für den unverheirateten Onkel zu sorgen. Es bleibt nur eine einzige Hoffnung: Jesus muss den Mann heilen. Jedoch wollen so viele Menschen zu Jesus, dass kein Durchkommen zu dem Haus ist, in dem er sich aufhält.