Bibelkunde Hiob (5/7): Die Lebensbeichte Hiobs

Die Gestalt Hiobs ist als die große Symbolfigur für menschliches Leid in die Weltliteratur eingegangen. Im Hintergrund dieses einzigartigen Menschheitsdramas steht aber eine weitere Frage: Gibt es ein Menschsein, das unter allen Umständen, auch in der tiefsten Not, an Gott festhält? Oder ist der Mensch letztlich nur aus Berechnung fromm? Die vorliegenden Erläuterungen arbeiten die Antwort des Hiobbuches anhand seiner Hauptaussagen Schritt für Schritt heraus. Sie öffnen den Blick für die seelsorgerliche Dimension des Textes. Und zeigen den Weg, der zur Gnade Gottes führt, die allen Demütigen offensteht.